Москва, 12 сентября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Если климат в европейских странах из-за глобального потепления станет подобен тропическому, как в регионах Южной Америки, то нашествие красных огненных муравьёв в Европе неминуемо. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее в издании The Guardian появился материал о том, что города Европы могут захватить колонии красных огненных муравьёв, которые способны уничтожать не только посевы, но и электрооборудование, в том числе повреждать автомобили и компьютеры. Речь идёт о виде Solenopsis invicta, который обладает мощным жалом. По мнению учёных, в случае глобального потепления Европу ждёт нашествие таких муравьёв, которое угрожает вытеснить местную флору и фауну.

По словам эколога Пинаева, родиной огненного муравья является тропическая Южная Америка, а именно Бразилия, Аргентина и Перу. Однако, грузовые перевозки способствовали непреднамеренному расселению таких насекомых практически по всему миру. Так, например, огненные муравьи теперь встречаются в США, Мексике, на островах Карибского бассейна, в Австралии, некоторых регионах Китая, в странах Юго-Восточной Азии, а теперь и в Италии.

«Это инвазивный вид (биологический вид, попавшие за пределы мест естественного обитания и распространение которого угрожает биологическому многообразию — прим. ред.), который с грузами постепенно попал и в Европу. Такие муравьи способны встраиваться в пищевые цепочки и вытеснять местные виды. Бывает, что они сосуществуют и с местными видами», — поделился Пинаев.

По мнению эколога, недостаток санитарного надзора за перевозками и отсутствие должной дезинфекции привело к «переселению» видов на новые территории. Эксперт допустил, что глобальное потепление скорее создаёт для огненных муравьёв условия для жизни в новых местах.

«Важно понимать, что в холодных регионах их выживаемость в дикой природе маловероятна. А если температура в новых местах обитания будет как на их родине в Южной Америке, или этот вид успешно адаптируется к более низким температурам, то Европа рискует оказаться заполнена этими насекомыми», — рассказал Пинаев.

Он согласился, что эти муравьи действительно могут нанести серьёзный ущерб различного рода технике, если большая колония насекомых поселится в электрооборудовании. Тогда, по словам Пинаева, может случиться короткое замыкание. Кроме того, как предупредил эксперт, такие муравьи довольно активны. Их укусы болезненны, а места поражения напоминают ожоги, которые сопровождаются волдырями. Для людей же, у которых есть аллергия на муравьиную кислоту, укусы таких насекомых представляют серьёзную опасность и угрозу жизни.

Ранее всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что по данным Службы по изменению климата, лето в 2023 году стало самым жарким за всё время наблюдений за погодой. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на Земле начался климатический кризис. Он призвал глав государств бороться с изменением климата.

Как сообщало ИА Регнум, согласно некоторым прогнозам, если концентрация углекислого газа в атмосфере Земли начнёт увеличиваться не по экспоненте, а перейдёт в фазу гиперболического роста, то человечество может получить такой рост температуры, что за ближайшее столетие погибнет больше 1 млрд человек.