Женева, Швейцария, 6 сентября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. По данным Службы по изменению климата, лето в 2023 году стало самым жарким за всё время наблюдений за погодой, сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН 6 сентября.

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«Глобальная температура поверхности моря находится на беспрецедентно высоком уровне третий месяц подряд, а протяжённость морского льда в Антарктике остаётся на рекордно низком уровне для этого времени года», — говорится в сообщении.

По оценкам метеорологов, в августе была самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря за все месяцы — 20,98°C. Температура превысила рекорд, который зафиксировали в марте 2016 года.

«Наша планета только что пережила сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений», — прокомментировал отчёт генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его мнению, это вызвано климатическим кризисом, на который нужно реагировать сообща. Он призвал глав государств бороться с изменением климата.

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе 6 сентября с ИА Регнум сообщил, что увеличение температуры земной атмосферы на один или два градуса может произойти в 2080–2100 годах.

Эколог отметил, что повышение температуры может привести к таянию ледников и повышению уровня Мирового океана. В этом случае прибрежным территориям и островным странам грозит подтопление. Он также подчеркнул, что исчезновение островов, как и их появление — это естественный процесс, который связан с геологическими явлениями.

Пинаев призвал относиться к угрозам, которые могут наступить из-за потепления климата, серьёзно, но не паниковать.