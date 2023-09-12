Владивосток, 12 сентября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Разрешённую на федеральной трассе М-12 «Восток» скорость пока не планируется повышать до 130 километров в час. Об этом 12 сентября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Владимир Гердо/ТАСС

«Давайте 110 километров в час раскатаем, потом посмотрим на 130 километров в час», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября Хуснуллин сообщил, что готовность трассы М-12 «Восток» на участке от Арзамаса Нижегородской области до Казани составляет более 80%. Он отметил, что на этом участке работы идут по такому графику, который позволит запустить движение до Казани в конце декабря.

Президент России Владимир Путин 8 сентября открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Он отметил, что планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и реализованы в полном объёме.