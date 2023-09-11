Москва, 11 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Более 80% составляет готовность федеральной трассы М-12 «Восток» на участке от Арзамаса Нижегородской области до Казани. Об этом 11 сентября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Евгений Биятов/РИА Новости

«У нас там степень готовности — выше 80%», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что один из главных вопросов — мост через Волгу, который уже соединён. Сейчас там идёт укладка асфальта, устанавливаются освещение и барьерные ограждения.

Вице-премьер отметил, что на этом участке трассы работы идут по такому графику, который позволит запустить движение до Казани в конце декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Он отметил, что планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и реализованы в полном объёме.

Движение по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса открылось на 10 месяцев раньше срока. Протяжённость участка составляет около 415 км. Время в пути от Москвы до Арзамаса сократится до 3,5 часа.