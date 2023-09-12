Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Россия в настоящее время не может прекратить боевые действия в рамках спецоперации на Украине, поскольку контрнаступление ведёт противник, заявил 12 сентября президента РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «а мы прекращаем»?» — сказал Владимир Путин.

Власти Украины пытаются наступать, не считаясь с огромными потерями, складывается впечатление, «будто это не их люди», отметил также глава государства в своём выступлении на Восточном экономическом форуме.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент 12 сентября также прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина якобы «готова» к переговорам и что эти переговоры не начинаются из-за позиции России. Если в Киеве и в самом деле готовы к диалогу, следует отменить указ украинских властей о запрете на такие переговоры, отметил Владимир Путин.

В ходе своего контрнаступления, которое не принесло никаких результатов, ВСУ за три месяца потеряли около 71 тысячи человек, отметил также президент.

Ранее в Кремле и МИД РФ отмечали, что Россия готова к мирным переговорам по Украине в том случае, если Киев выполнит требования, поставленные перед началом спецоперации, а также признает новые территориальные реалии, то есть возвращение в 2022 году четырёх регионов в состав России.

В Киеве, в свою очередь, заявляют, что не намерены вести переговоров на иных условиях, кроме как на условии «возвращения» Украины к границам 1991 года (с Крымом). В 2022 году власти Украины особым указом запретили вести любые переговоры с действующим руководством РФ.