Москва, 25 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Заработная плата работников бюджетной сферы должна индексироваться своевременно. Об этом 25 июля на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такое поручение глава государства дал правительству.

«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание», ― подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что без этого люди из бюджетной сферы будут уходить, поэтому нужно своевременно индексировать заработные платы.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее заявил, что в России необходимо выстроить экономическую политику так, чтобы она способствовала росту доходов населения и снижению бедности. Он также добавил, что вместе с этими мерами меры социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, должны обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства.

Глава государства поручил провести в январе 2023 года индексацию заработной платы сотрудников бюджетного сектора.

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве Александр Сафонов считает, что в 2023 году рост доходов населения России будет в целом повторять картину 2022 года. Он напомнил, что в России более 17% работников ― бюджетники, которым планируется повысить зарплату на 8%. В условиях инфляции прошлого года в 12%, это означает фактическое снижение: номинальная зарплата не догонит инфляцию.

При этом, по его словам, с учётом ожидаемой инфляции в 2023 году на уровне 5-6% реальная зарплата работников бюджетной сферы снизится на 8% без дополнительных мер.