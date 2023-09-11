Вашингтон, 11 сентября, 2023, 22:15 — ИА Регнум. Компания США Lockheed Martin подписала с минобороны Польши рамочное соглашение о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

В частности, Америка и Польша договорились о монтаже РСЗО на почти 500 польских грузовиках Jelcz и выпуск несколько десятков тыс. ракет с началом поставок в 2026 году.

С польской стороны основными участниками программы, которая носит название Homar-A, будут компании: Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, WZU and MESKO.

Как сообщало ИА Регнум, США пока не приняли решения о передаче Украине тактических баллистических ракет ATACMS производства Lockheed Martin.

Ранее телеканал ABS News со ссылкой на собственный источник в Белом доме Байдена сообщил, что американские власти склоняются в тому, чтобы передать Украине ракетные комплексы большой дальности ATACMS. Данный тип вооружения может войти в будущий пакет военной помощи.

Отмечается, что на поставки ATACMS уйдёт по меньшей мере несколько месяцев, даже если решение о предоставлении ракет будет принято в кратчайшие сроки.