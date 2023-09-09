Вашингтон, 9 сентября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки пока не приняли решения о передаче Украине тактических баллистических ракет ATACMS производства Lockheed Martin. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщили РИА Новости в Пентагоне.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока ещё не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности», — сообщил собеседник агентства, подтвердив, что в минобороны ознакомлены с сообщениями о том, что США близки к решению предоставить Киеву этот тип вооружения.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал ABS News со ссылкой на собственный источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что американские власти склоняются в тому, чтобы передать Украине ракетные комплексы большой дальности ATACMS. Данный тип вооружения может войти в будущий пакет военной помощи.

Отмечается, что на поставки ATACMS уйдёт по меньшей мере несколько месяцев, даже если решение о предоставлении ракет будет принято в кратчайшие сроки.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для ВСУ, являются законной целью для российских сил. По его словам, поставки оружия и обучение украинских военнослужащих европейскими специалистами делают США и НАТО прямыми участниками вооружённого конфликта на Украине.