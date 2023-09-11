Кишинёв, 11 сентября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Посольство России в Кишинёве осуждает акт вандализма, в результате которого был осквернён танк-памятник советским воинам в городе Корнешты в Унгенском районе Молдавии, сообщила 11 сентября пресс-служба посольства в своём Telegram-канале.

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«Решительно осуждаем вопиющий акт вандализма, новый всплеск антироссийской истерии в республике. Лозунги бандеровских приспешников на плиты монумента были нанесены краской при полном ощущении безнаказанности и вседозволенности», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что посягательство на историческую память молдавского народа — не что иное, как результат всё более громких нарративов, демонизирующих советское прошлое страны.

Как передавало ИА Регнум, глава поискового движения Молдавии и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович сообщил накануне, что вандалы нанесли оскорбительные надписи на постаменте памятного танка Т-34 6-й танковой армии, первой вышедшей на государственную границу в марте 1944 года.

Активист также выяснил, что, узнав об инциденте, глава местной городской администрации поспешила откреститься от памятника, заявив, что он не находится на балансе.

Ранее в августе в Молдавии осквернили памятник советским солдатам, установленный у села Корпач в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. Вандалы изобразили знак профашистской партии и оставили на нём антироссийские надписи.

В марте в селе Кошница в Молдавии неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны, что стало четвёртым актом вандализма в отношении монумента. Перед этим в столице Молдавии неизвестные облили краской здание Российского центра науки и культуры. Акт вандализма зафиксировали полиция и карабинеры, вызванные на место происшествия.