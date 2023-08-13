Молдавия, 13 августа, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Вандалы 13 августа осквернили памятник советским солдатам на севере Молдавии, установленный у села Корпач в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года.

РИА Новости / Яков Берлинер Памятник советским солдатам на севере Молдавии, установленный у села Корпач

Вандалы изобразили знак профашистской партии и оставили на нём антироссийские надписи.

«На монументе нарисован символ профашистской румынской политической партии «Железная гвардия», действовавшей в период между двумя мировыми войнами на территории Румынии», — говорится в сообщении Telegram-канала «Солдат Победы».

Отмечается, что памятник стал жертвой вандалов не впервые — за последние 10 лет зафиксировали пять подобных случаев, в том числе разрушение гранитной плиты. Ни одного виновного не нашли.

В ноябре 2022 года ИА Регнум сообщало об осквернении другого памятника советским воинам в Молдавии. В городе Единицы стелы вокруг него и постамент изрисовали свастикой. В марте 2023 года в селе Кошница в Молдавии неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны, что стало четвёртым актом вандализма в отношении монумента. Перед этим в столице Молдавии неизвестные облили краской здание Российского центра науки и культуры. Акт вандализма зафиксировали полиция и карабинеры, вызванные на место происшествия.