Кишинёв, 11 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Вандалы осквернили памятник танку Т-34 в городе Корнешты Унгенского района Молдавии. Об этом 11 сентября сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своём Telegram-канале «Солдат Победы».

РИА Новости Танк-памятник

«Нанесены оскорбительные надписи. Подонки залили гранитные плиты, обезобразили постамент», — сказал Петрович.

Он также добавил, что на место приезжал участковый инспектор, который зарегистрировал материал по факту вандализма, виновных будут искать. Вместе с майором он попытался оттереть краску с гранитных плит.

Активист выяснил, что, узнав об инциденте, глава местной городской администрации поспешила откреститься от памятника, заявив, что он не находится на балансе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа осквернили памятник советским солдатам на севере Молдавии, установленный у села Корпач в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. Вандалы изобразили знак профашистской партии и оставили на нём антироссийские надписи.

В марте 2023 года в селе Кошница в Молдавии неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны, что стало четвёртым актом вандализма в отношении монумента. Перед этим в столице Молдавии неизвестные облили краской здание Российского центра науки и культуры. Акт вандализма зафиксировали полиция и карабинеры, вызванные на место происшествия.