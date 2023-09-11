Владивосток, 11 сентября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 сентября прибыл во Владивосток, где он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а также проведёт ряд встреч и совещаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Во Владивостоке главе государства представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств, сообщала пресс-служба Кремля.

Далее в режиме видеоконференции (ВКС) Путин проведёт совещание, которое продолжит обсуждение программы развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России.

Кроме того, у президента запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал накануне о насыщенной программе Путина на ВЭФ. Одним из пунктов мероприятий станут встречи с премьер-министром Китая и вице-президентом Лаоса.

22 августа российский лидер пригласил принять участие в ВЭФ во Владивостоке 10–13 сентября представителей бизнес-сообщества из стран БРИКС. В начале августа на совещании с правительством глава государства заявил, что форум, лозунг которого «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию», должен пройти продуктивно, и призвал чиновников хорошо приготовиться к мероприятию.

В 2022 году в ВЭФ участвовали 68 стран и территорий. В рамках этого ежегодного мероприятия участники подписали 296 соглашений на общую сумму 3,272 трлн рублей.