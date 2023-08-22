Йоханнесбург, ЮАР, 22 августа, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приглашает представителей бизнес-сообщества из стран, входящих в БРИКС, на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке. Это заявление он сделал, выступая перед участниками саммита БРИКС в Йоханнесбурге по видеосвязи.

Kremlin.ru

«Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10–13 сентября в городе Владивостоке», — сказал он.

Путин отметил, что на ВЭФ традиционно будут обсуждать вопросы, которые представляют интерес в том числе для бизнесменов из стран БРИКС.

Президент также отметил, высокие темпы роста товарооборота России со странами БРИКС. Он сообщил, что в 2022 году они выросли на 40,5%, а за шесть месяцев 2023 года объёмы торговли выросли ещё на 35,6% в сравнении с прошлогодним показателем, достигнув $134,7 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин получил членам правительства готовиться к проведению ВЭФ, чтобы он прошёл на традиционно высоком уровне. Президент подчеркнул, что мероприятие должно быть результативным.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в июле сообщил, что участие в Восточном экономическом форуме подтвердили десятки стран. Он отметил, что российский МИД ведёт переговоры с лидерами государств.