Москва, 9 сентября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 9 сентября о насыщенной программе российского лидера на Восточном экономическом форуме. Одним из пунктов мероприятий станут встречи с премьер-министром Китая и вице-президентом Лаоса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ожидается весьма и весьма насыщенная программа во Владивостоке. О дальнейших нюансах, дополнительных планах пресс-служба президента будет информировать», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Владимир Путин во время проведения ВЭФ проведёт переговоры с вице-премьером Госсовета Китая и вице-президентом Лаоса.

«Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума 12 сентября», — сказал он.

Песков уточнил, что перед пленарным заседанием Путин и Ятхоту проведут двустороннюю встречу.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Путин пригласил принять участие в ВЭФ во Владивостоке 10–13 сентября представителей бизнес-сообщества из стран БРИКС. В начале августа на совещании с правительством глава государства заявил, что форум, лозунг которого «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию», должен пройти продуктивно, и призвал чиновников хорошо приготовиться к мероприятию. В 2022 году в ВЭФ участвовали 68 стран и территорий. В рамках этого ежегодного мероприятия участники подписали 296 соглашений на общую сумму 3,272 трлн рублей.