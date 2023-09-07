Донецк, 7 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Украинского военного приговорили в ДНР к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобилей с мирными жителями Мариуполя, сообщили 7 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Николай Тришин/ТАСС Верховный суд Донецкой Народной Республики

Решение вынес Верховный суд ДНР. Виновным суд признал 22-летнего Константина Сычака — водителя-санитара медпункта батальона оперативного назначения нацгвардии Украины.

Он в период с 15 по 30 марта прошлого года находился в Мариуполе и по приказу старшего боевой позиции вместе с военным Виталием Лысюрой расстрелял из пулемёта четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах (машины гражданского автотранспорта).

«В результате указанных действий трое мирных жителей погибли на месте преступления, одному удалось спастись», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал Сычака виновным в убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти (пункты «а», «ж» и «л» части 2 статьи 105 УК РФ).

Также суд признал его виновным в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти (часть 3 статьи 30, пункты «а», «ж» и «л» части 2 статьи 105 УК РФ) и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории (часть 1 статьи 356 УК РФ).

Лысюру суд ранее приговорил к 27 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Верховный суд ДНР приговорил украинского военного Виталия Миненко к 21 году колонии строгого режима за расстрел мирного жителя Мариуполя.

Находясь в Мариуполе в конце марта прошлого года, Миненко расстрелял молодого человека 2001 года рождения из автомата. Мариупольца ему приказали убить за то, что у него при себе был телефон, с которого он звонил в Россию.

Верховный суд ДНР 14 августа приговорил боевика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.

Суд признал его виновным в убийстве, совершённом организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, и в жестоком обращении с военнопленным на оккупированной территории (часть 1 статьи 356 УК РФ).