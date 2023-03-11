Москва, 11 марта, 2023, 18:35 — ИА Регнум. В России в 2023 году запустят использование электронных виз для стимулирования въездного турпотока. Будет также решён вопрос приёма платежей. Об этом 11марта сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайские туристы в Санкт-Петербурге

«Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем», — сказала Шаршавицкая, добавив, что уже в 2023 году иностранные туристы смогут въезжать по электронным документам.

Глава департамента также рассказала, как будет решаться вопрос платёжных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка. По её словам, будет работать так называемая карта туриста.

«В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин сможет получить карту в месте своего основного пребывания», — сказала она.

Шаршавицкая также сообщила, что министерство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая. Она выразила надежду, что они китайские туристы смогут въезжать как по электронным визам, так и в рамках межправительственного соглашения.

«Всё это позволит реализоваться сформировавшемуся отложенному спросу на нашу страну», — подчеркнула представитель Минэкономразвития.

Как ранее сообщалось, осенью 2022 года Федеральное агентство по туризму и МИД России приступили к работе по перезапуску единой электронной визы для граждан 52 стран.