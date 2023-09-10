Вашингтон, 10 сентября, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Настоящий президент США — это не Джозеф Байден, а человек, который контролирует его телесуфлёр. Такое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Маск прокомментировал слова представителя Республиканской партии США Боба Маккобба, который с иронией отметил, что управляющий Байденом человек, кем бы он ни был, «абсолютно некомпетентен» и ему нужно объявить «импичмент».

«Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер», — написал Маск в ответ на замечание Маккоба.

Действующий президент США Джозеф Байден является самым пожилым главой государства в истории. Он на постоянной основе попадает в курьёзные ситуации, путает имена, страны и исторические события. Оппоненты главы Белого дома подмечают промахи политика и уже открыто выражают сомнения в его компетентности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда не смог корректно произнести даже со второго раза президент США Джозеф Байден на саммите G20 в Нью-Дели.