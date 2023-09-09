Вашингтон, 10 сентября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда не смог корректно произнести президент США Джозеф Байден на саммите G20 в Нью-Дели. Видеозапись казуса опубликована 9 сентября на YouTube-канале GOP War Room.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», — сказал американский лидер.

Байден попытался исправить допущенную оплошность, но и со второго раза произнести верно имя саудовского принца ему не удалось.

«Прошу прощения, Мухаммеда Салама», — сказал Байден, поменяв ударение и поставив его на первый слог.

На видео можно наблюдать, как наследный принц в момент, когда глава Белого дома пытался произнести его имя, взял стакан с водой и отпил из него.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июне текущего года Саудовская Аравия угрожала разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова главы Белого дома Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти.

В апреле издание Washington Post сообщило, что Соединенные Штаты больше не управляют ситуацией в Персидском заливе или на нефтяном рынке. Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась.