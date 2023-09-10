Мелитополь, 10 сентября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Украинская сторона до сих пор не смогла эвакуировать подбитые в Запорожской области британские танки Challenger 2, поэтому они остаются ржаветь на поле боя, сообщил 10 сентября РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

UK Ministry of Defence/Global Look Press Challenger

«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — сказал Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, оба Challenger 2 подбили на запорожском направлении. О первом побитом танке стало известно 5 сентября возле Работино. Попадание в него ракеты попало на видео. Британский танк уничтожили впервые за 30 лет его применения.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс признал уничтожение поставленного Лондоном танка. Он также сообщил, что на Украину не будут отправлять танки взамен подбитых.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий 8 сентября сообщил о втором подбитом Challenger 2. Он отметил, что британские танки начинали гореть с первого попадания ракетой комплекса «Корнет».