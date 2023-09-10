Манила, 10 сентября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Сборная Германии обыграла команду Сербии и впервые в истории победила в финале Кубка мира по баскетболу. Встреча прошла 10 сентября в Маниле и закончилась со счётом 83:77.

Wu Zhuang/Global Look Press

Наиболее результативным игроком матча признали Денниса Шрёдера, набравшего 23 очка. У сербов больше всех очков набрал Алекса Аврамович — 21. На протяжении кубка сборная Германии выиграла восемь матчей и ни одного не проиграла.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября немцы победили США в полуфинале ЧМ, также впервые в истории выйдя в финал состязания. Тогда самым результативным игроком стал немец Андреас Обст, набравший 23 очка. Первую половину игры лидировали Соединённые Штаты, и обе команды, набрав на двоих 119 очков, установили рекорд результативности первых двух четвертей матча полуфинальной стадии ЧМ, побив прежний рекорд в 97 очков. Сборная США установила и антирекорд, пропустив наибольшее количество очков за матч в истории мировых первенств.