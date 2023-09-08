Манила, 8 сентября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Сборная Германии по баскетболу 8 сентября победила США в полуфинале чемпионата мира в Маниле и впервые в своей истории вышла в финал состязания.

ROLEX DELA PENA/EPA/TASS Чемпионат мира по баскетболу ФИБА. США — Германия

Самый результативный игрок матча немец Андреас Обст набрал 23 очка, итоговый счёт матча — 113:111. Первая половина игры завершилась со счётом 60:59 в пользу США, и обе команды, набрав на двоих 119 очков, установили рекорд результативности первых двух четвертей матча полуфинальной стадии ЧМ, побив прежний рекорд в 97 очков. Сборная США установила и антирекорд, пропустив наибольшее количество очков за матч в истории мировых первенств. В финале Германия сойдётся с Сербией, обыгравшей Канаду.

Ранее лучшим достижением Германии в баскетболе было третье место на турнире в 2002 году. Сейчас в составе немецкой команды проводят игры четыре представителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Деннис Шрёдер («Лос-Анджелес Лейкерс»), Даниэль Тайс («Индиана»), Франц Вагнер и Мориц Вагнер (оба представляют «Орландо»). Сборная США полностью состоит из баскетболистов НБА, главный тренер — четырёхкратный чемпион НБА Стив Керр.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за украинского конфликта. Позднее, 18 апреля 2023 года, FIBA решила также не допускать Россию до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года. Россиян на турнире заменили болгарами, которые занимают следующее место в рейтинге европейских национальных команд.