Екатеринбург, 10 сентября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Школьница умерла в Свердловской области. Как стало известно 10 сентября, предварительной причиной названо самоубийство.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«В посёлке Большой Исток скончалась девятиклассница. Её не стало в ночь на 5 сентября. По предварительной версии, девочка покончила с собой», — сообщил портал Е1.

На странице девочки в социальной сети оставляют слова соболезнования. Отмечается, что подобное случается не впервые. Одна из местных жительниц поделилась с изданием мнением, что педагогам в школе стоит быть мягче, чтобы дети не испытывали стресс.

Как сообщало 6 сентября ИА Регнум, московский школьник покончил с собой из-за персонажа в компьютерной игре. 13-летний Сергей (имя изменено) учился в школе на юго-востоке Москвы и играл в Dota. В один из дней его мать вернулась с работы и увидела возле подъезда машины скорой помощи и полиции. Как сообщили правоохранители, самоубийство является приоритетной версией трагедии.