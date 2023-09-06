Москва, 6 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Московский школьник покончил с собой после того, как не смог прокачать персонажа в компьютерной игре. Об этом он рассказал в своей предсмертной записке.

Иван Шилов ИА Регнум

Как стало известно ИА Регнум, 13-летний Сергей (имя изменено) учился в школе на юго-востоке Москвы и играл в Dota. Его мать 4 сентября вернулась вечером с работы и увидела возле подъезда машины скорой помощи и полиции.

Как сообщили правоохранители, самоубийство является приоритетной версией трагедии, так как подросток опубликовал в школьном чате сообщение, в котором попросил прощения у матери и выразил сожаление, что так и остался на четвёртом уровне в игре и больше не сможет прокачать своего героя. По факту случившегося полиция начала уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля в Подмосковье 11-летний мальчик покончил с собой. Накануне вечером тело мальчика обнаружил возле многоэтажки прохожий. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Полиции удалось выяснить, что погибший жил в этом доме с матерью, которая в момент гибели находилась на работе. В квартире нашли записку, в которой школьник указал время совершения суицида и попросил мать ценить «тех, кто рядом».