Владивосток, 10 сентября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Филиппины заинтересовались поставками нефтепродуктов из России, заявил 10 сентября посол Филиппин Игорь Байлен.

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

«Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес», — сказал Байлен в интервью РИА Новости.

По словам филиппинского дипломата, сейчас между Москвой и Манилой идёт обсуждение ряда вопросов на эту тему.

В октябре в рамках совместной комиссии торговли и экономического сотрудничества должна пройти встреча представителей России и Филиппин. На этой встрече будут обсуждать тему нефтепродуктов. Пока никаких подробностей по этому вопросу нет, отметил Байлен.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа прошлого года посол России на Филиппинах Марат Павлов заявил, что филиппинские компании интересуются российскими нефтепродуктами. У Филиппин нет достаточных мощностей по переработке нефти.