Манила, 1 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Серьёзные надежды властей Филиппин связаны с российской энергетикой. Манилу интересует не только нефть, но и продукты нефтепереработки, рассказал российский посол на Филиппинах Марат Павлов.

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Он рассказал, что до пандемии коронавируса российские компании контактировали с филиппинскими компаниями, в том числе с холдингом San Miguel — владельцем корпорации Petron. Контакты не получили должного развития из-за пандемии, но теперь растёт число запросов от филиппинских компаний на нефтяные продукты. В этой стране весьма ограничены мощности по переработке нефти.

«Так что филиппинцам в большей степени интересна не столько сырая нефть, сколько продукты нефтепереработки: дизель, бензин, керосин», — сказал Павлов в интервью РИА Новости.

Экономика страны существенно зависит от внешних поставок таких ресурсов, поэтому выход российских производителей на филиппинский рынок будет означать работу с внушительными объёмами, добавил посол.

Павлов рассказал также, что энергетика стала одной из главных тем его встречи с новым президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, состоявшейся в рамках бесед главы государства с дипломатами. Это «говорит о серьёзных надеждах, которые филиппинская сторона связывает с Россией в этой сфере», сказал он.

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