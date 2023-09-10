Москва, 10 сентября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В российских основных боевых танках с необитаемой башней Т-14 «Армата» доработают электронику по опыту специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил военный эксперт Виктор Мураховской в беседе с РИА Новости.

Vitaly V. Kuzmin T-14 «Армата» в Алабино

«По опыту апробации в СВО танки «Армата» пройдут доработку электронных систем. После этого их планируется запустить в серию и со следующего года начать поставлять в войска», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Т-14 «Армата» может сыграть ключевую роль в зоне боевых действий, если будет действовать в единых формированиях с созданной на той же платформе тяжёлой боевой машиной пехоты Т-15 «Барбарис».

Как передавало ИА Регнум, в конце августа американское издание Military Watch Magazine заявило, что российские основные боевые танки модели Т-14 «Армата» превосходят западные аналоги, в том числе и большинство американских моделей. Из преимуществ издание отметило большую дальность поражения, высокий уровень броневой защиты, высокую мобильность и электронику. Кроме того, авторы MWM назвали Т-14 самым боеспособным танком в мире, «значительно опередившим своё время».

В зоне проведения специальной военной операции отечественные танки «Армата» начали применять в июле этого года. Несколько единиц боевых машин поступили в расположение группировки «Юг» Вооружённых сил России.