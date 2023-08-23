Вашингтон, 23 августа, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Российские танки Т-14 «Армата», доказавшие свою мощь в зоне спецоперации, совершеннее, чем западные, сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Алексей Майшев/РИА Новости Колонна танков Т-14 «Армата»

«Некоторыми из наиболее выдающихся особенностей танка являются датчики, большая дальность поражения, примерно в три раза превышающая дальность современных танков НАТО, высокий уровень броневой защиты, особенно для экипажа, высокая мобильность и выгодное соотношение мощности и веса», — говорится в тексте материала.

Авторы MWM назвали Т-14 самым боеспособным танком в мире, значительно опередившим своё время.

Как сообщало 19 июля ИА Регнум, российская армия начала активно применять в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата».Танки поступили в расположение группировки войск «Юг».

Отличительной особенностью Т-14 является его «живучесть», так как экипаж размещается в отдельном отсеке, а лобовая броня толщиной 900 мм сочетается с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит». Т-14 гораздо легче американского танка и имеет тепловизионный прицел, который позволяет находить и уничтожать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и на расстоянии до 3,5 км — в ночное.

Кроме того, обозреватель французского издания Le Figaro Шарль Лекурье назвал поставляемые Украине немецкие и американские танки M1 Abrams и Leopard 2 лёгкой добычей для новых танков Т-14 «Армата».