Москва, 19 июля, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали активно применять в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата». Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-14 на платформе «Армата»

Отмечается, что эти танки поступили в расположение группировки войск «Юг». Т-14 «Армата» проходит испытания.

По мнению экспертов, «Армата» станет серьёзным вызовом для бронетанковых частей украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, российские Т-14 специально разработали для защиты от лобовых атак противника.

Отличительной особенностью «Арматы» является его «живучесть»: экипаж размещается в отдельном отсеке, а лобовая броня толщиной 900 мм сочетается с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит».

Т-14 гораздо легче американского танка и имеет тепловизионный прицел, который позволяет находить и уничтожать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и на расстоянии до 3,5 км — в ночное.