Вашингтон, 9 сентября, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отключил Вооружённым силам Украины доступ к Starlink из-за условий предоставления услуг спутниковой системы, которые запрещают её использование в военных целях.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Условия предоставления услуг явно запрещают использовать Starlink в наступательных военных действиях, поскольку мы являемся гражданской системой», — написал Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), добавив, что украинская сторона «просила то, что было прямо запрещено».

По словам предпринимателя, он никогда не обещал, что система спутниковой связи Starlink будет работать в Крыму.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Илон Маск перед отключением ВСУ доступа к Starlink в 2022 году говорил с послом России в Соединённых Штатах Америки Анатолием Антоновым, который, как утверждает автор биографии американского предпринимателя Уолтер Айзексон, прямо сказал ему, что «нападение Украины на Крым приведёт к ответному ядерному удару».

Илон Маск также посчитал, что применение Starlink для этого нападения может привести к катастрофе в мире.