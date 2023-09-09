Вашингтон, 9 сентября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск перед отключением Вооружённым силам Украины доступа к серверу спутниковой связи Starlink в 2022 году говорил с российским послом в США Анатолием Антоновым. Об этом говорится в биографии бизнесмена за авторством журналиста Уолтера Айзексона.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Согласно выдержке из биографии, опубликованной изданием The Washington Post, Илон Маск счёл безрассудной попытку ВСУ осуществить атаку на российский флот, базирующийся в Севастополе и Крыму, с применением шести безэкипажных подводных аппаратов.

Илон Маск также посчитал, что применение Starlink для этого нападения может привести к катастрофе в мире. Незадолго до того, как американский предприниматель отключил ВСУ доступ к серверам спутниковой связи, посол России в США Анатолий Антонов, как утверждает автор биографии Айзексон, прямо сказал ему, что «нападение Украины на Крым приведёт к ответному ядерному удару».

Ранее телеканал CNN, анонсируя новую книгу журналиста Уолтера Айзексона о жизни Илона Маск, сообщил, что бизнесмен в 2022 году отдал распоряжение ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи побережья Крыма, в результате чего была сорвана атака ВСУ на Черноморский флот России.

7 сентября, как передавало ИА Регнум, Илон Маск опроверг эту информацию, заявив, что на тот момент «украинские регионы Starlink ещё не были активированы». Он добавил, что SpaceX ничего не деактивировала.