WP: Маск общался с послом России в США перед отключением Starlink для ВСУ
Вашингтон, 9 сентября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск перед отключением Вооружённым силам Украины доступа к серверу спутниковой связи Starlink в 2022 году говорил с российским послом в США Анатолием Антоновым. Об этом говорится в биографии бизнесмена за авторством журналиста Уолтера Айзексона.
Согласно выдержке из биографии, опубликованной изданием The Washington Post, Илон Маск счёл безрассудной попытку ВСУ осуществить атаку на российский флот, базирующийся в Севастополе и Крыму, с применением шести безэкипажных подводных аппаратов.
Илон Маск также посчитал, что применение Starlink для этого нападения может привести к катастрофе в мире. Незадолго до того, как американский предприниматель отключил ВСУ доступ к серверам спутниковой связи, посол России в США Анатолий Антонов, как утверждает автор биографии Айзексон, прямо сказал ему, что «нападение Украины на Крым приведёт к ответному ядерному удару».
Ранее телеканал CNN, анонсируя новую книгу журналиста Уолтера Айзексона о жизни Илона Маск, сообщил, что бизнесмен в 2022 году отдал распоряжение ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи побережья Крыма, в результате чего была сорвана атака ВСУ на Черноморский флот России.
7 сентября, как передавало ИА Регнум, Илон Маск опроверг эту информацию, заявив, что на тот момент «украинские регионы Starlink ещё не были активированы». Он добавил, что SpaceX ничего не деактивировала.