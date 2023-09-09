Лондон, 10 сентября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Британские полицейские задержали в парламенте королевства помощника депутата, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая, сообщила газета Times со ссылкой на лондонскую полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

При этом, по информации журналистов, мужчину впервые арестовали ещё 13 марта, но отпустили до октября под залог. Задержанный занимался вопросами внешней политики, включая отношения с Пекином.

Некоторое время он проживал в Китае. Правоохранители считают, что мужчину могли завербовать именно в КНР. В Британии помощник депутата был связан с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, которые имели доступ к секретной информации.

В их числе оказались заместитель британского министра внутренних дел по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета парламента по иностранным делам Алисия Керн. Кроме того, в газете уточнили, что полиция задержала ещё одного человека.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа The Times написала, что сотрудник китайской разведки, используя поддельные профили в социальной сети Linkedin, получал от британских чиновников секретную информацию на протяжении последних пяти лет. В Лондоне назвали этого человека одним из самых результативных шпионов, поскольку он пытался наладить контакты с тысячами человек.

В ноябре стало известно, что несколько десятков жительниц Британии узнали, что стали объектами шпионской деятельности. Оказалось, что мужчины, с которыми у этих женщин имелись любовные отношения, были с ними ради секретной информации.