Китайский шпион выманил секретную информацию у британских чиновников
Times: шпион из Китая заполучил секретные данные тысяч британских чиновников
Лондон, 23 августа, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Сотрудник разведки Китайской Народной Республики при помощи фейковых профилей в социальной сети Linkedin на протяжении последних пяти лет выманивал у британских чиновников секретную информацию. Об этом сообщило издание The Times,
«Один единственный китайский шпион использует профили Linkedin, чтобы попытаться склонить тысячи британских чиновников передать государственные тайны в обмен на большие суммы денег и выгодные деловые сделки», — говорится в материале издания.
Отмечается, что шпион под псевдонимом Робин Чжан является одним из самых результативных шпионов за последние десятки лет, работающим против интересов Великобритании.
Как передавало ИА Регнум, в начале августа издание The Telegraph сообщило, что власти Великобритании опасаются, что технологии, встроенные в импортные китайские автомобили, могут быть задействованы для сбора информации о гражданах в пользу правительства Китая.