Лондон, 23 августа, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Сотрудник разведки Китайской Народной Республики при помощи фейковых профилей в социальной сети Linkedin на протяжении последних пяти лет выманивал у британских чиновников секретную информацию. Об этом сообщило издание The Times,

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион

«Один единственный китайский шпион использует профили Linkedin, чтобы попытаться склонить тысячи британских чиновников передать государственные тайны в обмен на большие суммы денег и выгодные деловые сделки», — говорится в материале издания.

Отмечается, что шпион под псевдонимом Робин Чжан является одним из самых результативных шпионов за последние десятки лет, работающим против интересов Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа издание The Telegraph сообщило, что власти Великобритании опасаются, что технологии, встроенные в импортные китайские автомобили, могут быть задействованы для сбора информации о гражданах в пользу правительства Китая.