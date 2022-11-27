Лондон, 27 ноября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Деятельность агентов под прикрытием стала достоянием общественности в столице Великобритании. Несколько десятков англичанок узнали, что мужчины, с которыми у них были любовные отношения, взаимодействовали с ними ради получения секретной информации, сообщило Russian. RT со ссылкой на France 2.

Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Шпион высшей категории

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Зарубежное издание утверждает, что некоторые из этих женщин рожали детей после связи со шпионами. В том числе о том, что мужчина, с которым она встречалась много лет назад, на самом деле был приставлен к ней для слежки, узнала Джессика.

«Если бы я знала, что он полицейский, я бы никогда даже дверь ему не открыла, не говоря уже о том, чтобы приглашать его в свою постель. У меня такое чувство, будто меня изнасиловало британское правительство», — рассказала она корреспонденту France Амбруазу Булезу.

По данным журналиста, всего с 1968 по 2010 год под прикрытием работали 140 полицейских. Мужчины в том числе начинали романтические отношения с объектами своей слежки. Как минимум трое таких шпионов стали отцами, находясь под прикрытием.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Германии в результате совместного британско-германского расследования был задержан житель Великобритании, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Прокуратура Германии заявила, что человек под именем Дэвид С работал в посольстве Великобритании в Берлине и, предположительно, передавал документы российской разведке «хотя бы однократно» за «неопределённую сумму денег».