Москва, 9 сентября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. У России множество вызовов, но это не мешает стране продвигаться вперед и осуществлять намеченные планы. Об этом 9 сентября на праздничном концерте в «Зарядье» заявил президент Росси Владимир Путин.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент России Владимир Путин в концертном зале «Зарядье»

«У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идём вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено», ― подчеркнул российский лидер.

Подзравляя москвичей с Днём города, он отметил, что Москва достойно отвечает на возникающие вызовы и при этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития.

«Я это хотел бы особо подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна», ― указал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, авторы статьи в американском издании American Thinker отметили, что Россия продолжает процветать, а её экономика может в будущем обогнать и систему США. Они назвали введение санкций против России «самым грандиозным просчётом за всю историю».

Обозреватель Business Insider Джордж Гловер указал, что благосостояние России за 2022 год существенно улучшилось, а на Западе потеряли триллионы долларов. По его словам, США потеряли 5,9 трлн долларов, общие потери Европы и Северной Америки составили почти 10,9 трлн долларов. При этом Москва добавила к своим активам 600 млрд долларов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 сентября указал на закрепившийся рост российской экономики, о чём свидетельствуют показатели ВВП, который в июле в годовом выражении превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности ― почти на 1%. В целом же за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%.