Брянск, 8 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. В Брянске в результате падения беспилотного летательного аппарата, сбитого в небе над городом, повреждения получило здание железнодорожного вокзала. Об этом 8 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что украинский дрон подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Пострадавших нет. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Пассажиров в целях безопасности из здания эвакуировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО 8 сентября обнаружили и перехватили три беспилотника ВСУ самолётного типа над Брянском. Два из них уничтожили в воздухе. Как уточнили в Минобороны, попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА пресекли около 17:30 мск.

Очередную атаку украинских военных пресекли в Брянской области 7 сентября. Силы радиоэлектронной борьбы подавили в небе над Брянском беспилотник самолётного типа. Дрон упал возле железнодорожного полотна вокзала Брянск I, при этом никто не пострадал, разрушений нет.