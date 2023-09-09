Донецк, 9 сентября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Украинское командование перебросило порядка 100 мобилизованных полицейских в район Артёмовска. Об этом 9 сентября рассказал врио главы ДНР Ян Гагин.

«С недавнего времени в боях под Клещеевкой и вообще на артёмовском направлении воюют мобилизованные полицейские. По данным разведки, их перебросили в количестве до сотни человек совсем недавно», — сказал он ТАСС.

Гагин уточнил, что переброшенные полицейские оказались не готовы к участию в боевых действиях и сразу потеряли более 10 человек.

В числе мобилизованных Киевом сотрудников полиции есть жители разных городов Украины, включая правоохранителей из западной и центральной части, добавил врио главы республики.

Как сообщало 9 сентября ИА Регнум, полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер назвал тревожным знаком жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов. По его словам, такие заявления вместо давления на Запад с требование депортации уехавших туда украинцев показывают наличие у Киева проблем с личным составом армии.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 8 сентября заявил, что ВСУ сейчас уже сложно назвать армией, так как в их состав набрали наёмников и нездоровых людей. Он назвал нынешнюю украинскую армию «сбродом блатняка», и добавил, что все способные держать оружие украинские военные погибли в районе Работина.