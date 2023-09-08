Мелитополь, 8 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Украинские войска сложно назвать армией, так как туда теперь набрали наёмников и различных «убогих» людей. Об этом 8 сентября заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если это [Вооружённые силы Украины] можно ещё назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наёмников, убогих людей», — сказал он.

Балицкий уточнил, что всех способных держать оружие в рядах украинских войск уничтожили около Работино, из-за чего в Киеве стоит задуматься о том, чем обороняться.

«Потому что на этом направлении они подсели очень сильно. Они подсели, мы их погасим. В любом случае, мы не собираемся на этом останавливаться», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Балицкий сказал, что за всё время боёв у села Работино в Запорожской области украинские войска потеряли около 10 тысяч человек, из которых в «мясных» штурмах за последние две недели — порядка трёх тысяч. Он назвал такие потери сумасшедшими.

До этого врио губернатора заявил, что позиции российских военных в районе Работино укрепили двумя десантными дивизиями. Балицкий добавил, что российские артиллеристы также усилили плотность огня около населённого пункта.