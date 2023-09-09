Берлин, 9 сентября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклоняющихся от службы в рядах украинской армии — это тревожный знак. Об этом 9 сентября заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью газете Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Да, конечно, это [публичные жалобы Зеленского на украинцев-уклонистов] тревожный сигнал, но я думаю, эксперты уже давно знали об этом», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Отставной немецкий полковник отметил, что это, по его мнению, свидетельствует о том, что образ объединённой патриотизмом Украины только отчасти соответствует действительности.

Рихтер уточнил, что с Украины уехало уже «довольно много» молодых людей, однако выдворить из Евросоюза порядка 600 тысяч приехавших туда украинцев для последующего направления их в ряды ВСУ с правовой точки зрения «будет не так-то просто».

По мнению немецкого военного, заявления Зеленского об уклонистах должны были оказать некоторое давление на западные страны, однако в первую очередь они показывают наличие у Киева проблем с личным составом армии.

Отставной полковник уточнил, что украинский лидер «давал понять за закрытыми дверями», что выдворение на родину уехавших на Запад украинцев могло бы компенсировать «кадровую слабость» ВСУ.

«И всё это даёт понять, что демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело Украине, и это, естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен написал, что Зеленский из-за серьёзных потерь в зоне СВО призвал Европу депортировать уехавших туда граждан Украины призывного возраста. Он также назвал провалом завершающееся контрнаступление украинских войск.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 8 сентября заявил, что ВСУ сейчас уже сложно назвать армией, так как в войска набрали наёмников и нездоровых людей. По его словам, это теперь «сброд блатняка», так как все способные держать оружие украинские военные полегли под Работино.