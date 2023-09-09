Москва, 9 сентября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Пожар, который охватил швейный склад на юго-востоке Москвы, ликвидирован, 9 сентября сообщает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Он начался ранее на втором этаже административного здания по улице Угрешская. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в районе Ярославского вокзала в Москве произошло возгорание на складе. Огонь распространился на площади 100 кв. метров.

Пожар произошёл из-за загоревшегося мусора, огонь от которого перекинулся на ангар, где находится складское помещение.

26 августа в Кемерове загорелся склад пиротехники. Площадь пожара составила 750 кв. метров. Его тушение проводили более 30 человек.