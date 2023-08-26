Кемерово, 26 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Огонь на складе пиротехники в Кемерове потушили, пожар локализовали на площади 750 кв. метров, сообщили 26 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 кв. м в Кемерове», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара задействовали более 30 человек.

«Открытое горение ликвидировано», — сообщил Telegram-канал МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул в Кемерове на улице Терешковой на складе пиротехники. У здания обрушилась кровля. Пожару присвоили второй ранг сложности.

ИА Регнум опубликовало видео с места ЧП. О пострадавших информации не поступало.