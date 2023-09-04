Москва, 4 сентября, 2023, 21:31 — ИА Регнум. В районе Ярославского вокзала в Москве вспыхнул склад. О возгорании стало известно вечером 4 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожар зафиксировали по адресу: Комсомольская площадь, д.1А, строение 14. По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 кв. метров. Причиной пожара стал загоревшийся мусор, огонь от которого перешёл на складской ангар.

О схожем инциденте ИА Регнум сообщало 31 августа, когда загорелся ангар в Ботаническом саду. Площадь пожара также составила 100 кв. метров. Огонь распространился по всей площади ангара, рядом с которым находится электроподстанция, из которой шел густой чёрный дым.