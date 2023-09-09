Киев, 9 сентября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в столицу Украины, город Киев. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Зеленский отметил, что Джонсон «искренне поддерживает» Украину с самого начала проведения Россией специальной военной операции и продолжает добавлять Киеву «международной поддержки».

«Спасибо за вашу энергию, друг!» — написал президент Украины в своём Telegram-канале, прикрепив совместное фото с британским экс-премьером.

В рамках визита в Киев Борис Джонсон посетил ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии, на которой Владимир Зеленский в ходе своего выступления в очередной раз призвал продолжить обеспечивать Украину различными вооружениями.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом, в ходе которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными чиновниками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прибытие Энтони Блинкена в Киев, заявил, что визит госсекретаря США не спасёт положение, в котором на данный момент находится Украина. Он подчеркнул, что никакие заявления и обещания Киеву со стороны западных союзников не повлияют на ход специальной военной операции.