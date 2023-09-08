Саров, Нижегородская область, 8 сентября, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Предложение о создании на базе Национального центра физики и математики (НФЦМ) в Сарове центр повышения квалификации учителей поддержал президент России Владимир Путин 8 сентября во время встречи с учёными Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ).

Непрерывно действующий центр повышения квалификации учителей математики и физики на базе НФЦМ предложила создать старший научный сотрудник Института ядерной радиационной физики РФЯЦ — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома Анна Калинина. Она пояснила, что во время прохождения курсов учителя смогут знакомиться с новейшими открытиями и достижениями в области физики и математики, а затем передавать полученные знания на уроках в школе.

«В «Сириусе» это сделано — почему бы и у вас не сделать, что от меня нужно? <…> Пожалуйста, я здесь не вижу никаких непреодолимых препятствий», — поддержал Путин предложение старшего научного сотрудника.

Кроме того, Калинина попросила расширить программу «Земский учитель», направленную на привлечение педагогов в городах, где проживает менее 50 тысяч человек. Она отметила, что в Сарове жителей больше, но при этом сильный дефицит учителей. Калинина пояснила, что включение Сарова в программу «Земский учитель» нужно, чтобы здесь начинали готовить учёных с самого начала, ещё в школах.

«Я думаю, для Сарова вполне можно сделать исключение, имею в виду его особую значимость», — ответил президент России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область прибыл вечером 8 сентября в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. На встрече с молодыми учёными Путин поблагодарил сотрудников центра за вклад в развитие науки и укрепление обороны страны и её ядерного щита и экономики и указал на необходимость наращивания темпов развития Саровского ядерного центра.