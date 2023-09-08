Саров, Нижегородская область, 8 сентября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Кадры 8 сентября опубликовал в своём Telegram-канале автор программы «Москва. Кремль. Путин» («Россия-1», ВГТРК) Павел Зарубин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Посещение города глава государства начал с памятника академику Юлию Харитону, где почтил память учёного и возложил букет алых роз.

Также российский лидер посетил Музей русского патриаршества в Арзамасе в Нижегородской области. Там ему представили объекты, построенные и воссозданные в рамках программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас ― Дивеево ― Саров».

Глава Российского государства был в Сарове в ноябре 2020 года. Он также возложил цветы к памятнику выдающемуся советскому учёному, создателю первой отечественной атомной бомбы академику Юлию Харитону. Также Путин ознакомился с разработками Российского федерального ядерного центра и цифровыми продуктами «Росатома». Из-за специфики расположенных в Сарове объектов и предприятий часть рабочего визита Путина прошла в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 сентября находится с рабочей поездкой в Нижегородской области. В регион глава государства приехал, чтобы принять участие в церемонии открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.

В ходе поездки российский лидер посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево. Главе государства провели экскурсию по территории монастыря, а затем он принял участие в службе. После неё президенту вручили подарки. Глава Российского государства в свою очередь вручил древнейшую икону монастырю. Также Путин пообщался с прихожанами.