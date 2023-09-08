Саров, Нижегородская область, 8 сентября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Жену не нужно выбирать, основываясь на стереотипах, посоветовал президент России Владимир Путин молодому мужчине во время встречи с учёными с Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

Один из участников беседы сказал, что его жена должна быть архитектором, потому что он считает, что такой человек будет чувствовать красоту вселенной. Президент ему возразил.

«Не ограничивайтесь стереотипами. Уткнётесь потом в стерву какую-то. Подбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — отметил он.

Президент также указал, что последние восемь-девять лет в Сарове рекордные показатели по количеству браков, и объяснил это тем, что в городе жители планирую жизнь и умеют раздвигать горизонты планирования.

Как сообщало ИА Регнум, в течение 8 сентября Путин проводит рабочую поездку по Нижегородской области. В Арзамасе он принял участие в торжественном открытии участка трассы М-12 «Восток», которая соединяет город с Москвой. Путин также побывал в селе Дивеево, где посетил храмы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. После этого он отправился в Саров, поблагодарил работников ядерного центра за наращивание темпов его работы.