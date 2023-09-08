Нижний Новгород, 8 сентября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево. Кадры приезда президента в монастырь опубликовал в своём Telegram-канале автор программы «Москва. Кремль. Путин» (Россия-1, ВГТРК) Павел Зарубин.

РИА Новости/Сергей Бобылев Президент РФ Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Российскому лидеру провели экскурсию по территории монастыря, а затем он принял участие в службе.

После неё президенту вручили подарки. Глава Российского государства в свою очередь вручил древнейшую икону монастырю.

У храма собрались сотни прихожан. Глава государства остановил кортеж и вышел к людям.

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История монастыря началась в середине XVII века. В 1861 году Дивеевская община получила статус монастыря. В 1927 году монастырь закрыли.

Летом 1991 года Священный синод принял решение о возрождении Дивеевской обители, сюда принесли обретённые в петербургском Музее истории религии мощи преподобного Серафима Саровского.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 сентября находится с рабочей поездкой в Нижегородской области. В регион глава государства приехал, чтобы принять участие в церемонии открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.