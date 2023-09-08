Путин посетил Серафимо-Дивеевский монастырь под Нижним Новгородом
Нижний Новгород, 8 сентября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево. Кадры приезда президента в монастырь опубликовал в своём Telegram-канале автор программы «Москва. Кремль. Путин» (Россия-1, ВГТРК) Павел Зарубин.
Российскому лидеру провели экскурсию по территории монастыря, а затем он принял участие в службе.
После неё президенту вручили подарки. Глава Российского государства в свою очередь вручил древнейшую икону монастырю.
У храма собрались сотни прихожан. Глава государства остановил кортеж и вышел к людям.
История монастыря началась в середине XVII века. В 1861 году Дивеевская община получила статус монастыря. В 1927 году монастырь закрыли.
Летом 1991 года Священный синод принял решение о возрождении Дивеевской обители, сюда принесли обретённые в петербургском Музее истории религии мощи преподобного Серафима Саровского.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 сентября находится с рабочей поездкой в Нижегородской области. В регион глава государства приехал, чтобы принять участие в церемонии открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.