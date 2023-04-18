Женева, Швейцария, 18 апреля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение не допустить сборную России по баскетболу до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года. Об этом 18 апреля сообщается на сайте FIBA.

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«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — указывается в сообщении.

Отмечается, что сборную России на турнире заменит Болгария, занимающая следующее место в рейтинге европейских национальных команд.

FIBA 17 марта сообщила, что окончательное решение по вопросу допуска российской команды на предквалификационный турнир к Олимпиаде в Париже примут 28 апреля на заседании центрального совета организации.

Предквалификационный турнир к летним Олимпийским играм 2024 года пройдёт в период с 12 по 20 августа 2023 года, в нём сыграют 40 национальных команд. По его итогам определят пять сборных для игр в квалификационных турнирах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международной федерации настольного тенниса одобрили предложение МОК допускать российских и белорусских спортсменов.

Ранее МОК утвердил рекомендации допустить к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддержали проведение спецоперации при условии выступления в нейтральном статусе. Министерства иностранных дел Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против этого решения даже при условии запрета на использование флага и гимна их стран.