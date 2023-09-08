Москва, 8 сентября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Ракета, который был нанесён удар по рынку в Константиновке (занятая киевским режимом часть ДНР), была запущена с подконтрольной Украине территории. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Он связал такую украинскую провокацию с визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

«Некоторые западные делегации и представители секретариата ООН рискнули упомянуть вчерашний удар по Константиновке в части ДНР, находящейся под контролем ВСУ. Это действительно страшная трагедия. Вот только мы уверены, что вы быстро забудете и замнете это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете. Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещённых пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим [президентом Украины Владимиром] Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции», — сказал дипломат.

Ранее Киев заявлял, что якобы ВС России нанесли удар по центральному рынку в Константиновке. Погибли, по уточнённым данным, 15 человек. При этом Минобороны России неоднократно подчёркивало, что Вооружённые силы РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине, уничтожая только связанные с военной промышленностью и непосредственно военные объекты.

Вскоре в соцсетях начали распространять кадры, на которые попал момент удара и пролёт ракеты. Эксперты указали, что реакция людей и направление полёта ракеты, говорят о том, что запущена она была с подконтрольной ВСУ части ДНР.

Об этом в частности заявил военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (бывшая Twitter). Он указал, что на видеозаписи с камер наблюдения на рынке в Константиновке видно, что люди поворачивают головы на звук летящей ракеты в северо-западном направлении, где находятся контролируемые ВСУ Дружковка и Краматорск. Журналист признался, что после этого он подвергся травле в соцсетях, и на всякий случай снова проверил все имеющиеся данные, но пришёл к таким же выводам.