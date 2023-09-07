Москва, 7 сентября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Удар по центральному рынку в Константиновке был нанесён с территории, которая находится под контролем украинской армии. Об этом 7 сентября написал военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (бывшая Twitter).

Эксперт отметил, что об этом свидетельствуют выложенные президентом Украины Владимиром Зеленским видеозаписи с камер наблюдения на рынке в Константиновке, на которых запечатлено, что люди поворачивают головы на звук летящей ракеты в северо-западном направлении, где находятся контролируемые ВСУ Дружковка и Краматорск.

Он уточнил, что направление полёта ракеты видно на видеороликах в отражении крыш припаркованных около рынка автомобилей.

«Ракета, попавшая в Константиновку, прилетела с северо-запада. Надеюсь, это можно констатировать, не называя имён», — написал Репке, прикрепив к своему сообщению соответствующие фотографии.

Журналист признался, что после этого он подвергся травле и потому снова проверил свои данные, но пришёл к таким же выводам.

Ранее Зеленский написал, что по центральному рынку в Константиновке был нанесён удар, в результате чего погибли не менее 16 человек. По его утверждению, это якобы сделали российские военные. При этом Минобороны России неоднократно подчёркивало, что Вооружённые силы РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине, уничтожая только связанные с военной промышленностью и непосредственно военные объекты и технику.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску. Ракета прилетела в район городского железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация. В результате погибли более 30 мирных граждан. Киев также пытался обвинить в этом Россию, однако этих устаревших советских ракетных комплексов нет на вооружении российских войск.