Реутов, Московская область, 8 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Водителя, сбившего сотрудника ГИБДД и скрывшегося с места ДТП, задержали в Подмосковье, сообщил 8 сентября Telegram-канал «МВД Медиа».

112 Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД

«В кратчайшие сроки полицейские задержали водителя иномарки, который сбил сотрудника Госавтоинспекции на Волгоградском проспекте [в Москве]», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как уточнил Telegram-канал «112», лихача задержали в городе Реутове.

Водитель Volkswagen Парвиз Юнусов сбил сотрудника ГИБДД, когда тот пытался его остановить на Волгоградском проспекте. Инспектора при наезде отбросило в сторону, он получил серьёзные травмы и сейчас находится в больнице.

Юнусов покинул территорию Москвы, пытаясь скрыться в Подмосковье. В Реутове лихача задержали. По его словам, инспектор «бросился под его колёса».

Как сообщало ИА Регнум, в посёлке Серебряные Пруды в Московской области 5 сентября погибли два сотрудника ГИБДД — лейтенанты полиции: в автомобиль, в котором они ехали, врезался грузовик.

В городе Коврове во Владимирской области 4 сентября водитель сбил сотрудника полиции. Водителя задержали, выяснилось, что его ранее лишили права управления транспортными средствами.